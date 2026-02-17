S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Micron Technology-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Micron Technology-Papier an diesem Tag 86.05 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hat, hat nun 11.621 Anteile im Depot. Die gehaltenen Micron Technology-Aktien wären am 13.02.2026 4’783.96 USD wert, da der Schlussstand 411.66 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 378.40 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Micron Technology einen Börsenwert von 462.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch