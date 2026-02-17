Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Micron Technology-Performance im Blick
|
17.02.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Micron Technology-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Micron Technology-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Micron Technology-Papier an diesem Tag 86.05 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hat, hat nun 11.621 Anteile im Depot. Die gehaltenen Micron Technology-Aktien wären am 13.02.2026 4’783.96 USD wert, da der Schlussstand 411.66 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 378.40 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Micron Technology einen Börsenwert von 462.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:02
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend in Grün (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Das Webinar mit Uwe Kälberer zeigt, wie Volumen und Orderflow offenlegen, wo Kapital agiert - und warum Märkte laufen, stoppen oder täuschen.Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI setzt Rekordjagd fort -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt führt seine Rekordjagd vom Vortag fort. Am Dienstag zeigt sich der deutsche Leitindex ohne klare Richtung. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag abwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.