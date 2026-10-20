S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Micron Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67.22 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Micron Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.488 Micron Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’346.18 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Papiers am 19.10.2026 auf 904.90 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 1’346.18 USD, was einer positiven Performance von 1’246.18 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Micron Technology einen Börsenwert von 994.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch