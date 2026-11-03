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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Micron Technology gewesen.
Am 03.11.2016 wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 601.685 Micron Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Micron Technology-Anteile wären am 02.11.2026 501’558.36 USD wert, da der Schlussstand 833.59 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4’915.58 Prozent.
Am Markt war Micron Technology jüngst 1.00 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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