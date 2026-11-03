S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 03.11.2016 wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 601.685 Micron Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Micron Technology-Anteile wären am 02.11.2026 501’558.36 USD wert, da der Schlussstand 833.59 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4’915.58 Prozent.

Am Markt war Micron Technology jüngst 1.00 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch