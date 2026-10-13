S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor einem Jahr abgeworfen

Das Micron Technology-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Micron Technology-Anteile an diesem Tag 192.77 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51.875 Micron Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51’306.74 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Papiers am 12.10.2026 auf 989.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 413.07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1.16 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch