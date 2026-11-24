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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Micron Technology-Aktien verdienen können.
Micron Technology-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.21 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115.996 Micron Technology-Aktien. Die gehaltenen Micron Technology-Papiere wären am 23.11.2026 82’090.24 USD wert, da der Schlussstand 707.70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 720.90 Prozent vermehrt.
Am Markt war Micron Technology jüngst 676.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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