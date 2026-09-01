Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Micron Technology-Aktien gewesen.
Am 01.09.2021 wurde die Micron Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.648 Micron Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 958.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130’050.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’200.50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Micron Technology belief sich jüngst auf 1.05 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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