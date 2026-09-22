Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Micron Technology-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Micron Technology-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 145.180 Micron Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151’562.14 USD, da sich der Wert einer Micron Technology-Aktie am 21.09.2026 auf 1’043.96 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 151’562.14 USD entspricht einer Performance von +1’415.62 Prozent.
Alle Micron Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.15 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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