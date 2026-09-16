S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MGM Resorts International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der MGM Resorts International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.434 MGM Resorts International-Anteilen. Die gehaltenen MGM Resorts International-Aktien wären am 15.09.2026 95.47 USD wert, da der Schlussstand 39.22 USD betrug. Mit einer Performance von -4.53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 10.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch