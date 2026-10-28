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|MGM Resorts International-Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MGM Resorts International von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in MGM Resorts International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.10.2016 wurde die MGM Resorts International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in MGM Resorts International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.836 MGM Resorts International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.36 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 27.10.2026 auf 27.99 USD belief. Mit einer Performance von +7.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 7.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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