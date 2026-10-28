S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MGM Resorts International von vor 10 Jahren verdient

Am 28.10.2016 wurde die MGM Resorts International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in MGM Resorts International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.836 MGM Resorts International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.36 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Anteils am 27.10.2026 auf 27.99 USD belief. Mit einer Performance von +7.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 7.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch