S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MGM Resorts International-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen MGM Resorts International-Anteile an diesem Tag bei 24.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.090 MGM Resorts International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 186.99 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Papiers am 04.08.2026 auf 45.72 USD belief. Damit wäre die Investition 86.99 Prozent mehr wert.

MGM Resorts International war somit zuletzt am Markt 11.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch