MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|MGM Resorts International-Investmentbeispiel
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen MGM Resorts International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MGM Resorts International-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen MGM Resorts International-Anteile an diesem Tag bei 24.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.090 MGM Resorts International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 186.99 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Papiers am 04.08.2026 auf 45.72 USD belief. Damit wäre die Investition 86.99 Prozent mehr wert.
MGM Resorts International war somit zuletzt am Markt 11.20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.