S&P 500-Papier MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das MGM Resorts International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36.00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 277.778 MGM Resorts International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen MGM Resorts International-Aktien wären am 08.09.2026 11’316.67 USD wert, da der Schlussstand 40.74 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 13.17 Prozent.

MGM Resorts International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch