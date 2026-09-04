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Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054

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Lukrative Mettler-Toledo International-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mettler-Toledo International-Aktien gewesen.

Mettler-Toledo International
1091.90 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mettler-Toledo International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mettler-Toledo International-Anteile 1’575.31 USD wert. Bei einem Mettler-Toledo International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.063 Mettler-Toledo International-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.09 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 03.09.2026 auf 1’356.23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.91 Prozent vermindert.

Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 27.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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