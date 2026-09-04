Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Mettler-Toledo International-Anlage?
|
04.09.2026 10:02:29
S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mettler-Toledo International-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mettler-Toledo International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mettler-Toledo International-Anteile 1’575.31 USD wert. Bei einem Mettler-Toledo International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.063 Mettler-Toledo International-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 86.09 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 03.09.2026 auf 1’356.23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.91 Prozent vermindert.
Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 27.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!