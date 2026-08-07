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Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054

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Langfristige Performance 07.08.2026 10:02:29

S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Mettler-Toledo International
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Heute vor 5 Jahren wurde das Mettler-Toledo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1’521.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.572 Mettler-Toledo International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 9’339.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’421.24 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 6.60 Prozent.

Mettler-Toledo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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