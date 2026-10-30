S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mettler-Toledo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mettler-Toledo International-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Mettler-Toledo International-Papier letztlich bei 1’480.88 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.753 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’605.33 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 29.10.2026 auf 1’718.61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.05 Prozent erhöht.

Alle Mettler-Toledo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch