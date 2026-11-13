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13.11.2026 10:02:23
S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Mettler-Toledo International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’412.18 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.708 Mettler-Toledo International-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 1’225.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’730.93 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 22.57 Prozent.
Alle Mettler-Toledo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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