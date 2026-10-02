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Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054

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Profitabler Mettler-Toledo International-Einstieg? 02.10.2026 10:02:34

S&P 500-Papier Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mettler-Toledo International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mettler-Toledo International-Aktie Anlegern gebracht.

Mettler-Toledo International
1236.09 CHF -0.80%
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Mettler-Toledo International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mettler-Toledo International-Papier bei 1’389.87 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hat, hat nun 0.719 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’481.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’065.69 USD wert. Das entspricht einem Plus von 6.57 Prozent.

Mettler-Toledo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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