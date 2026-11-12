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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren MetLife-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der MetLife-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren MetLife-Anteile an diesem Tag 80.21 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.467 MetLife-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (102.94 USD), wäre das Investment nun 1’283.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28.34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 64.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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