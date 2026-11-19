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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in MetLife-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die MetLife-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 159.872 MetLife-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 99.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’953.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59.54 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von MetLife belief sich zuletzt auf 63.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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