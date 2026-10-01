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MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086

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Rentabler MetLife-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätte eine Investition in MetLife von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MetLife-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

MetLife
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Am 01.10.2021 wurden MetLife-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MetLife-Anteile an diesem Tag 62.52 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.995 MetLife-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’506.08 USD, da sich der Wert eines MetLife-Papiers am 30.09.2026 auf 94.16 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 50.61 Prozent.

Am Markt war MetLife jüngst 60.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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