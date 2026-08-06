S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MetLife-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.71 USD. Bei einem MetLife-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164.718 MetLife-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (96.26 USD), wäre die Investition nun 15’855.71 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58.56 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für MetLife eine Börsenbewertung in Höhe von 61.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch