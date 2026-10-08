S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit MetLife-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MetLife-Anteile 42.31 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die MetLife-Aktie investierten, hätten nun 236.369 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der MetLife-Aktie auf 95.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’639.40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126.39 Prozent angezogen.

Insgesamt war MetLife zuletzt 61.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch