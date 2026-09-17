MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MetLife-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das MetLife-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78.68 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die MetLife-Aktie investierten, hätten nun 127.097 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 97.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’357.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.58 Prozent erhöht.
Der MetLife-Wert an der Börse wurde auf 62.45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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