MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MetLife gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das MetLife-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39.34 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die MetLife-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.419 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 95.69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’432.31 USD wert. Das entspricht einem Plus von 143.23 Prozent.
MetLife markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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