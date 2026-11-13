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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile bei 609.89 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.640 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 1’022.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 623.61 USD belief. Mit einer Performance von +2.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (ex Facebook) bezifferte sich zuletzt auf 1.61 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie lag damals bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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