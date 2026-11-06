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|Lukrativer Meta Platforms (ex Facebook)-Einstieg?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile bei 120.75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.828 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 501.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 605.08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 401.10 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Meta Platforms (ex Facebook) zuletzt 1.61 Bio. USD wert. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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