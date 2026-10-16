Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.10.2025 wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 712.07 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hat, hat nun 0.140 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 736.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.46 Prozent vermehrt.
Meta Platforms (ex Facebook) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.88 Bio. USD. Den ersten Handelstag begann das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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