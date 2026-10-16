Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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16.10.2026 14:03:18
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Medtronic-Anleger freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Medtronic-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Medtronic am 15.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2.84 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.43 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 3.64 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 1.39 Prozent an.
Medtronic-Aktien-Dividendenrendite
Via New York beendete der Medtronic-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 95.45 USD. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Medtronic wird das Medtronic-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Medtronic verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3.41 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3.33 Prozent betrug.
Medtronic-Aktienkurs vs. reale Rendite
Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Medtronic via New York 33.03 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 47.25 Prozent besser entwickelt als der Medtronic-Kurs.
Medtronic- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 2.81 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.94 Prozent nachlassen.
Medtronic-Grunddaten
Die Dividenden-Aktie Medtronic gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 120.729 Mrd. USD wert. Medtronic weist aktuell ein KGV von 22.35 auf. Der Umsatz von Medtronic betrug in 2026 36.364 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 3.73 USD.
Redaktion finanzen.ch
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