S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Medtronic-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Medtronic am 17.10.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2.76 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.47 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 3.67 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 1.38 Prozent an.

Medtronic-Aktien-Dividendenrendite

Via New York beendete der Medtronic-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 89.79 USD. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Medtronic wird das Medtronic-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Medtronic verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3.46 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.99 Prozent betrug.

Medtronic-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von Medtronic via New York um 25.62 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -18.28 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Medtronic-Kurs.

Medtronic- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 2.73 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3.04 Prozent nachlassen.

Medtronic-Grunddaten

Die Dividenden-Aktie Medtronic gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 115.454 Mrd. USD wert. Medtronic weist aktuell ein KGV von 28.85 auf. Der Umsatz von Medtronic betrug in 2024 32.364 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 2.77 USD.

Redaktion finanzen.ch