Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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24.09.2026 10:02:04
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 130.02 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 76.911 Anteile im Depot. Die gehaltenen Medtronic-Anteile wären am 23.09.2026 6’868.17 USD wert, da der Schlussstand 89.30 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 31.32 Prozent gleich.
Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 116.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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