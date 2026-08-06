Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
06.08.2026 10:02:29
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medtronic-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 87.09 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.482 Medtronic-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 987.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.26 Prozent verringert.
Am Markt war Medtronic jüngst 110.32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medtronic PLC
Analysen zu Medtronic PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.