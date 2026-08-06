S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 87.09 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.482 Medtronic-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 987.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.26 Prozent verringert.

Am Markt war Medtronic jüngst 110.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch