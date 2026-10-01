S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätte ein Medtronic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Medtronic-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Medtronic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 86.40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Medtronic-Aktie investierten, hätten nun 1.157 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Medtronic-Papiere wären am 30.09.2026 99.87 USD wert, da der Schlussstand 86.29 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 0.13 Prozent.

Insgesamt war Medtronic zuletzt 111.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch