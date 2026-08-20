Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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20.08.2026 10:02:04
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medtronic-Investment verdienen können.
Am 20.08.2023 wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 81.52 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Medtronic-Aktie investierten, hätten nun 1.227 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (94.13 USD), wäre die Investition nun 115.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15.47 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Medtronic eine Marktkapitalisierung von 117.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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