S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McKesson von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das McKesson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des McKesson-Papiers betrug an diesem Tag 205.49 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das McKesson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 48.664 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 44’186.58 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 04.09.2026 auf 907.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +341.87 Prozent.

Zuletzt verbuchte McKesson einen Börsenwert von 105.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch