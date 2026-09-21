S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 21.09.2025 wurden McKesson-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren McKesson-Anteile 698.31 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.432 McKesson-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’252.52 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 18.09.2026 auf 874.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.25 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von McKesson belief sich zuletzt auf 101.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch