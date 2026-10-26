S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden McKesson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 451.64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.221 McKesson-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’000.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 121.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von McKesson belief sich zuletzt auf 116.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch