McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in McKesson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem McKesson-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das McKesson-Papier letztlich bei 786.00 USD. Bei einem McKesson-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.723 McKesson-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’784.22 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 16.10.2026 auf 1’004.84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.84 Prozent zugenommen.
Alle McKesson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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