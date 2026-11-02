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|Lukrative McKesson-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in McKesson gewesen.
Das McKesson-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des McKesson-Papiers betrug an diesem Tag 218.93 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.568 McKesson-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 994.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’542.91 USD wert. Mit einer Performance von +354.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von McKesson belief sich zuletzt auf 116.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McKesson Corp.
Analysen zu McKesson Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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