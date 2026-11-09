S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit McKesson-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 141.68 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die McKesson-Aktie investierten, hätten nun 70.582 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 74’875.78 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 06.11.2026 auf 1’060.84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 648.76 Prozent zugenommen.

Alle McKesson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 122.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch