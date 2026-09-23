S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McCormick-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 23.09.2025 wurde die McCormick-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64.30 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die McCormick-Aktie investiert, befänden sich nun 1.555 McCormick-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 76.86 USD, da sich der Wert eines McCormick-Papiers am 22.09.2026 auf 49.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.14 Prozent verringert.

McCormick erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch