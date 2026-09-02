McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel hätte eine Investition in McCormick von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in McCormick-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem McCormick-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die McCormick-Aktie bei 80.46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investierten, hätten nun 1.243 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 67.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54.26 USD belief. Das entspricht einem Minus von 32.56 Prozent.
Der Börsenwert von McCormick belief sich jüngst auf 14.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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