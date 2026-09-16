S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 208.638 McCormick-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’402.67 USD, da sich der Wert eines McCormick-Papiers am 15.09.2026 auf 49.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.03 Prozent angezogen.

Der McCormick-Wert an der Börse wurde auf 13.53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch