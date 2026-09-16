McCormick Aktie 950544 / US5797802064
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|McCormick-Performance im Blick
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in McCormick gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47.93 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 208.638 McCormick-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’402.67 USD, da sich der Wert eines McCormick-Papiers am 15.09.2026 auf 49.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4.03 Prozent angezogen.
Der McCormick-Wert an der Börse wurde auf 13.53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu McCormick & Co. Inc.
Analysen zu McCormick & Co. Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.