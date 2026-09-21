MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in MasterCard-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das MasterCard-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 584.16 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die MasterCard-Aktie investiert hat, hat nun 0.171 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 565.24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.76 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3.24 Prozent vermindert.
Alle MasterCard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 494.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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