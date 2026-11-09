S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MasterCard-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.417 MasterCard-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 6’146.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 652.70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 514.65 Prozent gleich.

MasterCard wurde am Markt mit 569.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch