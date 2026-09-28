S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das MasterCard-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 399.44 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das MasterCard-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.504 MasterCard-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (567.65 USD), wäre die Investition nun 1’421.11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42.11 Prozent vermehrt.

Der MasterCard-Wert an der Börse wurde auf 496.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch