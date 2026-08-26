S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Masco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Masco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74.26 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 134.662 Masco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’819.55 USD, da sich der Wert eines Masco-Papiers am 25.08.2026 auf 72.92 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Masco eine Marktkapitalisierung von 14.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch