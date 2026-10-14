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Lohnende Masco-Investition? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Masco von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Masco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Masco
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Am 14.10.2016 wurde die Masco-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Masco-Aktie betrug an diesem Tag 33.52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.983 Masco-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208.05 USD, da sich der Wert einer Masco-Aktie am 13.10.2026 auf 69.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 108.05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Masco bezifferte sich zuletzt auf 13.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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