Masco Aktie 950004 / US5745991068
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Masco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Masco-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62.20 USD wert. Bei einem Masco-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.608 Masco-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 76.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.41 Prozent zugenommen.
Masco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.75 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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