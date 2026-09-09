Masco Aktie 950004 / US5745991068
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Masco-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Masco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16.824 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’193.30 USD, da sich der Wert eines Masco-Anteils am 08.09.2026 auf 70.93 USD belief. Mit einer Performance von +19.33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Masco einen Börsenwert von 14.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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