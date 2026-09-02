S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.09.2023 wurde die Masco-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59.72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Masco-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.674 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 70.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117.63 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17.63 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Masco eine Marktkapitalisierung von 14.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch