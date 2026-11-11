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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Masco-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Masco-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Masco-Aktie investiert, befänden sich nun 31.980 Masco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 84.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’711.86 USD wert. Damit wäre die Investition 171.19 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Masco betrug jüngst 16.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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