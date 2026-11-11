S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Masco-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Masco-Aktie investiert, befänden sich nun 31.980 Masco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 84.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’711.86 USD wert. Damit wäre die Investition 171.19 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Masco betrug jüngst 16.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch